Am 9. Januar 2023 kommt im ersten Programm der ARD zwar zur gewohnten Sendezeit am Montagabend wieder die Talkshow »Hart aber fair«. Doch das TV-Publikum muss sich nach 22 Jahren an einen neuen Moderator gewöhnen: Statt Frank Plasberg, der im November seine letzte Sendung (über die Fußball-WM in Katar ) moderierte, wird Louis Klamroth dann die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen.