"Hart aber fair"-Talk über rechten Terror Es war ein Trauerspiel

"Aus Worten werden Schüsse", folgert Frank Plasberg nach dem Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke - und fragt nach, hart aber fair: "Wie gefährlich ist rechter Hass?" Lübcke kann ihm dazu leider keine Auskunft mehr erteilen, weshalb er Uwe Junge in die Sendung eingeladen hat.

Junge ist AfD-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz, erklärter Gegner des rechtsextremen Flügels um Björn Höcke, in der Binnenlogik der Partei also beinahe schon linksradikal. Der ganze Mann ist in Erscheinung und Rhetorik die fleischgewordene Treuherzigkeit.

Sein Job an diesem Abend wird es sein, jegliche Verantwortung seiner "bürgerlich-konservativen" Partei für eine Verrohung der Debatte in Abrede zu stellen. Und damit für den politisch motivierten Mord eines Rechtsterroristen; und damit für das sich zusehends erhitzende Klima von Bedrohung und Angst gegen eine ganze Reihe von engagierten Anwältinnen oder Kommunalpolitikern.

Junge macht diesen Job hervorragend. Nicht, weil er ein begnadeter Rhetor wäre. Sondern erstens, weil die Mechanik der Debatte ihn als den "Großen Anderen" in den Mittepunkt rückt. Und zweitens, weil Frank Plasberg eine geradezu akrobatisch "faire" Äquidistanz an den Tag legt, die bisweilen schon an Parteinahme erinnert.

Für die Wahl dieses Gastes wurde "Hart aber fair" schon im Vorfeld der Sendung so heftig kritisiert, dass sich nach dem WDR auch die ARD zu einer Rechtfertigung genötigt sah: "Oft müssen wir uns mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass die AfD ignoriert werde. Wir bemühen uns, AfD-Vertretern kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall notwendig, AfD-Politiker selbst zu Wort kommen zu lassen".

Man mag zustimmen, dass dies so ein Fall ist. Was also lief falsch?

Alles.

Dabei legt Junge nur die übliche Strategie an den Tag, von Anfang an. Gewiss berühre ihn der Mord, er sei schließlich schon selbst Opfer von Gewalt geworden; die Redaktion unterstützt dieses Manöver, indem sie ein Bild von Junge im Krankenhaus einblendet. Armer Junge.

Ob denn Politiker in Gefahr seien, die sich für Flüchtlinge einsetzten? Es seien, erläutert Junge, alle in Gefahr, "die sich engagieren und eine Haltung haben, egal welche". Bitteschön aber sollte man sich "nicht nur den Rechtsextremismus, der schlimm genug ist", sondern auch mal den Linksextremismus und den islamischen Terrorismus anschauen.

Immerhin dröselt die Redaktion die Statistik der etwa gleichmäßig verteilten Gewalttaten von links wie rechts insofern auf, dass deutlich wird: Rechte verüben Gewalt überwiegend gegen Menschen, Linke nicht. Junge hält das für ein interessantes Detail, an der Gesamtzahl aber fest. Ihm sei es "egal", ob "ein Rechtsextremist oder Linksextremist" zur Waffe greift. "Wollen wir nicht mal abrüsten, und zwar alle? Oder müssen erst Gauland, Meuthen oder Junge dran glauben?"

WDR/Dirk Borm Moderator Plasberg (r.) mit seinen Gästen: "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?"

Gewiss gäbe es in den Reihen der AfD üble Charaktere, aber was will man machen? Parteiausschlussverfahren seien keine leichte Sache, grämt sich Junge so leidenschaftlich, dass er den Moderator gar nicht bemerkt, der ihm hier gerne helfen will. Plasberg: "Herr Junge, ich möchte Ihnen gerade helfen, hören Sie mal eine Sekunde zu!"

Nun hat nachweislich die AfD mit einem Post ("Noch ist es unser Land, Herr Lübcke") den Hass erst geschürt, es fanden sich darunter bis zu 1400 einschlägige Kommentare. Junge beharrt, Hass sei nichts, "was wir akzeptieren", stimmt schon, das hätte man mal früher löschen müssen. Wieder präsentiert er sich - erfolgreich, weil unwidersprochen - als Mann der Mitte, der Extremismus an beiden (!) Rändern "nicht akzeptabel" findet. Wenn man das nur vorher gewusst hätte!

Plasberg ("Hass fällt ja nicht vom Himmel wie Hagel") fliegt nun so tief an, dass er fast den Boden berührt. Ob denn, vorsichtig formuliert, hinter solchen Posts nicht "auch ein Interesse" stecke, "das stehen zu lassen, weil es eine eigene Klientel" bediene? Iwo, meint Junge: "Es kommt immer mal wieder was durch, wo man sagt, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein!"

Der AfD-Mann redet und redet und redet

Plasberg fragt mit geradezu therapeutischer Einfühlsamkeit, ob denn Junge nicht mal den "Reflex" empfunden habe, sich nach seiner eigenen Schuld zu fragen. Ob er denn Dinge gepostet habe, "die eine ideologische Rampe bilden" könnten für eine solche Tat? 2017 beispielsweise mit diesem Tweet: "Der Tag wird kommen, an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden! Dafür lebe und arbeite ich. So wahr mir Gott helfe!"

Nein, hier hat Junge nichts zurückzunehmen. Aus diesem "Der Tag wird kommen"-, "Rechenschaft"- und "So wahr mir Gott helfe"-Sound bastelt er flugs und unter den Augen aller Beteiligten einen Nachweis seiner Rechtschaffenheit. Schließlich hätten doch Politiker sich für ihre Politik zu verantworten, oder etwa nicht?

So geht's dahin und den Bach runter. Inzwischen verhalten sich alle zu Uwe Junge. Und so sehr sie sich an ihm abarbeiten, umso mehr Redezeit bekommt er - um sich zu erklären.

Wie die anderen Gäste auf Junge reagierten

Der Anwalt Mehmet Daimagüler vertritt Klienten, denen (und deren Familien) im Internet mit Mord und Totschlag gedroht wird. Würde dem Sound kein Einhalt geboten, dann "erodiert unsere Demokratie". Überhaupt ist Daimagüler die Debatte "jetzt ein bisschen zu kuschelig", denn: "Das Hass ist nicht ein Phänomen in ihren Reihen, der Hass ist ihre Geschäftsgrundlage".

"Viele Kommunalpolitiker werden brutal angegriffen. Wenn wir diese Menschen alleine lassen, erodiert das Fundament unserer #Demokratie", sagt der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler bei #hartaberfair @DasErste zum Thema: "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter #Hass?" pic.twitter.com/LiVnn6pIZp — hart aber fair (@hartaberfair) 1. Juli 2019

Irene Mihalic, Grüne und innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, macht aus ihrer Abneigung gegen Junge zwar keinen Hehl, aber auch keinen echten Stich - lieber stichelt sie gegen den wackeren CDU-Innenminister von NRW, Herbert Reul, der einräumt, es gebe da "objektiv ein paar Probleme" bei der Beobachtung rechter Gewalt.

Als es um rechte Tendenzen bei Bundeswehr und Bundespolizei geht, inszeniert sich Junge als Freund der Uniformierten - und bestätigt indirekt, dass durchaus Beamte "an die AfD verloren" gehen, wie Friedrich Merz meinte.

Reul und Mihalic widersprechen, aber Junge hat erst kürzlich eine Fallschirmjägerkompanie und Polizisten nach rechtsextremen Tendenzen in ihren Reihen gefragt. "Nein, gibt es nicht!", höchstens halt "bürgerlich konservative", und selten wurde die Funktion der AfD als Drehtür zwischen Rechtsextremismus und Mitte so sichtbar wie hier.

"Die Enthemmung der Sprache innerhalb der @AfD bereitet den Nährboden dafür, dass sich radikalisierte Menschen berufen fühlen, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen", erklärt @Die_Gruenen-Politikerin @IreneMihalic bei #hartaberfair @DasErste. pic.twitter.com/xhfD91EzWg — hart aber fair (@hartaberfair) 1. Juli 2019

Hin und wieder sieht man das Opfer eingeblendet hinter Uwe Junge, der, "ich möchte den Lübcke jetzt nicht auch noch angreifen", den Lübcke an gleich zwei Stellen auch noch angreift.

Junge strahlt - Plasberg hat keine weiteren Fragen

Denn das Zitat, das ihn das Leben kostete ("Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen"), weil die AfD und Erika Steinbach dafür gesorgt haben, dass es, anders als sein Kontext, auch wirklich nicht vergessen wird, das sei, gewissermaßen unter uns Patrioten gesagt, "schon eine sehr harte" Aussage gewesen.

Hart. Sehr hart. Das kann Junge einfach so sagen. Und niemand steht auf, niemand geht. Niemand zupft Uwe Junge an seinem Schnurrbart.

Stattdessen gehen zwei Minuten vor Ende des Trauerspiels dem Moderator sogar die Fragen aus. Plasberg möchte wissen, ob "jemand noch etwas sagen möchte, was ihm auf dem Herzen liegt, etwas geraderücken vielleicht". Es ist nicht zu fassen.

Und während man noch damit beschäftigt ist, diesen journalistischen Offenbarungseid nicht zu fassen, wendet Plasberg sich abschließend noch einmal an den strahlenden Junge: "Sie hatten das letzte Wort. Ich hoffe, sie hatten nicht den Eindruck, an einem Tribunal teilgenommen zu haben."

Wenn dereinst auf Worte endlich Tribunale folgen und die AfD ihre Gegner zur Rechenschaft zieht, wird Uwe Junge für Frank Plasberg sicher ein gutes Wort einlegen. So wahr ihm Gott helfe.