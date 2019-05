"Hart aber fair"-Talk Populismus im Fünferabteil

Die Krankmeldung des Abends: Eigentlich stand auch Kevin Kühnert auf der Gästeliste - hatte aber grippebedingt abgesagt. Kurz präsent war der Juso-Chef dennoch: als die Frage aufkam, ob es sich bei seinen Kollektivierungs-Thesen um Linkspopulismus handle. "Selbstverständlich", so der österreichische Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, "jede Variante von 'Eat the rich' ist Populismus." "Bild"-Journalist Ralf Schuler beklagte, dass der "Lerneffekt" aus dem Scheitern der DDR wohl schon verblasst sei, relativierte aber, dass es sich hier um "erfolglosen Populismus" gehandelt habe, wie die SPD-Umfragewerte zeigten.

Die Begriffserklärungen des Abends: Was unter Populismus überhaupt zu verstehen sei, war zu Beginn das Thema. Buchautor Schuler ("Lasst uns Populisten sein. Zehn Thesen für eine neue Streitkultur") sah ihn als positive "Fehleranzeige" in der demokratischen Kultur und als "Grundzutat jeder Politik" - deswegen gehöre er "in die Mitte der Gesellschaft, nicht an die Ränder". ARD-Moderatorin Isabel Schayani stimmte zu, dass "Kommunikation von Zuspitzung und Provokation" lebe, die Frage sei aber: "Wie sehr blendet man die Wirklichkeit aus und macht komplexe Antworten klein und schwarz und weiß?"

"Wenn ich als Politiker in Deutschland ein Problem endgültig lösen will, sage ich hoffentlich nicht Endlösung." Laut Politikwissenschaftler Peter Filzmaier radikalisieren sich Rechtspopulisten in der Sprache. Thema bei #hartaberfair: "Wie viel #Populismus verträgt die #Politik?" pic.twitter.com/6KRwp1YkWr — hart aber fair (@hartaberfair) 13. Mai 2019

Politologe Filzmaier führte Cicero und Aristoteles in Feld: Politische Kommunikation sei immer die Mischung aus Sachargumenten und Rhetorik. Der Haken sei nur: "Man darf nicht ein Minimalausmaß an inhaltlicher Seriosität unterschreiten und ein Maximalausmaß an Populismus nicht überschreiten." Politikern empfahl er einen "Selbsttest vor dem Spiegel", ob sie sich noch im zulässigen Spektrum bewegten. Abzulehnen seien etwa Pauschalurteile wie "Alle Asylbewerber sind potenzielle Terroristen, alle Ausländer kriminell, alle Schwarzafrikaner Drogendealer". Auftritt des (verspätet eingetroffenen) grünen Oberbürgermeisters von Tübingen, Boris Palmer: "Jeden dieser Beispielsätze halte ich für grundfalsch, folglich bin ich auch kein Populist." AfD-Vorstandsmitglied Guido Reil reklamierte für seine Partei: "Wir wollen dem Volk aufs Maul schauen." Das sei eine positive Form von Populismus.

Der vulgäre Ausfall des Abends: Fundamentalkritik an bestehenden Institutionen sei ebenfalls ein Merkmal des Populismus, erklärte Frank Plasberg und spielte einen Redeausschnitt des AfD-Europawahl-Kandidaten Reil ein, in dem dieser über das Europaparlament ausrief, es sei "überflüssig wie ein Pickel am Arsch". Im Wahlkampf gehe es halt ein bisschen "derber" zu, das sei doch ein normales Stilmittel, rechtfertigte sich Reil. Das wollte ihm Boris Palmer nicht durchgehen lassen: Diese "Verachtung des Parlaments" sei "hochgefährlich und antidemokratisch". Sie erinnere an die Zeit vor dem Dritten Reich, als die "Schwatzbude Parlament" abgeschafft werden sollte, diese Analogie sei "bedrückend".

"Wie kommt es, dass Sie auf einmal gegen Leute mit anderer #Religion wettern?", fragt die Journalistin @isabelschayani bei #hartaberfair @DasErste. Der @AfD-Politiker Guido Reil entgegnet: "Wo die meisten Migranten leben, holt die AfD die besten Wahlergebnisse." pic.twitter.com/jfZKBJkIn9 — hart aber fair (@hartaberfair) 13. Mai 2019

Der Volks-Disput des Abends: Als Peter Filzmaier ausführte, ein weiteres typisches Element des Populismus sei es, zu behaupten, "fürs Volk" zu sprechen, und dabei geringe Toleranz gegenüber anderen Meinungen aufzubringen, wartete Guido Reil mit einer überraschenden Umdeutung des Toleranz-Begriffs auf: "Wir AfDler sind tolerant, weil wir erdulden." Der Politiker bezog sich auf Anschläge auf sein Haus und beklagte Mobbing am Arbeitsplatz. Während "Bild"-Journalist Schuler zur Volks-Thematik einwand, es sei keine AfD-Besonderheit, bei der Basis, für die man spreche, zu übertreiben, sah Boris Palmer hier sehr wohl Unterschiede: Sätze wie Alexander Gaulands "Wir holen uns unser Volk und unser Land zurück" werde man von keiner anderen Partei hören. Er fühle sich davon "bedroht".

Die "Verlorene Mitte"-Diskussion des Abends: Per Einspieler brachte Plasberg die Studie "Verlorene Mitte" der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung aufs Tapet. Dieser Untersuchung zufolge verfestigen sich derzeit rechtspopulistische Ansichten in der Mitte der Gesellschaft: 42 Prozent der Deutschen tendierten zu entsprechenden Einstellungen. Guido Reil wertete diese Zahlen als Beleg dafür, "dass die etablierten Parteien die Mitte verloren haben" und dass die AfD genau dort angekommen sei. Beim Rest der Runde überwog Skepsis: "Unglücklich bis naiv" fand Isabel Schayani die Herangehensweise der Studie, die unter anderem nach der Haltung zu einer "großzügigen" Prüfung von Asylanträgen gefragt hatte; auch Politologe Filzmaier fand das problematisch. Ralf Schuler bemängelte, die Botschaft der Studie sei: "Wir haben das falsche Volk", und auch Boris Palmer fand sie "blöd".

Die "künstlerische Darstellung" des Abends: Mit dieser Einordnung verteidigte Guido Reil ein AfD-Wahlplakat, das ein historisches Gemälde einer nackten weißen Frau auf dem Sklavenmarkt zeigt und mit dem Slogan "Damit aus Europa kein 'Eurabien' wird" versieht. Ob das nicht diffamierend sei und Angst schüre, wollte Frank Plasberg wissen. "Wir haben tatsächlich Angst vor Überfremdung", antwortete Reil. Dann wandte sich Isabel Schayani an den ehemaligen Bergmann: Er müsse doch auch durch Kumpel-Solidarität geprägt sein, was sei da untertage bloß passiert, dass er nun so gegen den Islam wettere? Iran sei nach dem Sturz des Schahs ins Mittelalter zurückgefallen, so Reil, "damit hab ich ein Riesenproblem". Es seien "viel zu viele Menschen zu uns gekommen, die diese Mentalität mitbringen".

Die Bahnwerbungs-Interpretation des Abends: Für ein Social-Media-Posting, in dem er ein Werbeplakat der Deutschen Bahn kritisiert hatte, musste sich Boris Palmer rechtfertigen. "Welche Gesellschaft soll das abbilden?" hatte der Grüne gefragt, weil der Staatskonzern mit Porträts von Reisenden unterschiedlicher Hautfarbe - u. a. Nico Rosberg, Nazan Eckes und Nelson Müller - für sich geworben hatte. "75 Prozent der Deutschen haben keinen Migrationshintergrund", verteidigte sich der Tübinger OB, die Bahn suggeriere so, dass "alte weiße Männer nicht mehr dazugehören". Er fürchte, "dass das die Gesellschaft spaltet". Außerdem beklagte er die "unerträgliche jakobinische Verdammungsorgie", die über ihn hereingebrochen sei. So treibe man die Leute in die Arme der AfD.

Die Ächtungsdiskussion des Abends: Umarmen oder ausgrenzen? Der angemessene Umgang mit radikalen Positionen war der letzte Punkt des Abends. Ein Restaurant, das AfD-Politiker nicht bewirten wollte, ein Sportclub, der die AfD als Sponsor ablehnte und der Ausschluss Guido Reils aus der Arbeiterwohlfahrt dienten hier als Aufhänger. Er verstehe die Intention, sagte Palmer, aber damit erreiche man das Gegenteil. Reil bestätigte dies mit einer Kampfansage: "Ich stehe jeden Tag auf und sage: 'Jetzt erst recht!'" Und auch Politologe Filzmaier erklärte, in Österreich habe die Ausgrenzung der FPÖ bei der Mobilisierung geholfen.

Das Happy-End des Abends: Zum Abschluss gefragt, neben wem sie in einem Fünferabteil der Deutschen Bahn gern sitzen würden, zeigten sich alle Diskussionsteilnehmer so zufrieden, wie sie saßen. Isabel Schayani und Guido Reil bekundeten jeweils Dialogbereitschaft, und auch Boris Palmer fand noch versöhnliche Worte: "Ich sitz gern bei Nelson Müller, der kocht super, und ich würde mich freuen, einmal Nico Rosberg im Zug zu treffen."