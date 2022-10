Wer in seine Sozialsatire »The White Lotus« stolpert, könnte den Eindruck bekommen, es handle sich hier um eine schnippische, aber harmlose Reiseserie, in der sich reiche Menschen in Luxusresorts kabbeln. Und schnell den Ausgang suchen. Dann allerdings würde er was verpassen. Denn hier scheint zwar unentwegt die Sonne, aber finsterer könnten die Abgründe nicht sein, in die diese grandiose HBO-Serie führt.