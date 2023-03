»Adelheid und ihre Mörder« Schauspieler Heinz Baumann ist tot

Baumann wurde 1928 in einem kleinen Dorf bei Oldenburg geboren. Sein Vater war Schiffszimmermann, die Mutter verdiente ihr Geld als Haushälterin. Früh träumte er von einer Karriere als Schauspieler, schon mit 20 hatte er sein erstes Engagement. Er zog nach Quedlinburg um und spielte dort zunächst in der frisch gegründeten DDR, ehe er nach drei Jahren in die Bundesrepublik übersiedelte. Baumann arbeitete dann unter anderem in Hamburg, Köln und Stuttgart am Theater, bevor ihn Dieter Giesing 1966 an die Münchner Kammerspiele holte.