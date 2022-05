Heinz Strunk über Comedians in Deutschland »Die haben einen Mangel an Talent, Geschmack und Humor«

Das Ranten gegen die Humorlandschaft Deutschland ist ein wiederkehrendes Thema bei ihm: Der Hamburger Schriftsteller und Musiker Heinz Strunk findet, dass es in Deutschland kaum noch wirklich gute Comedians gibt. »Nee, keinen einzigen. Die haben einen Mangel an Talent, Geschmack, ästhetischem Empfinden und natürlich Humor. Und Helge Schneider ist kein Comedian«, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Innerhalb der Comedy-Szene sei ihm vor allem alles zu ähnlich. »Ich versteh's einfach nicht. Aber die Leute finden es gut, und Chris Tall und wie sie alle heißen füllen die Arenen.«

Es ist nicht das erste Mal, dass Strunk seiner Abneigung gegen Comedians Ausdruck verleiht. 2017 sagte er in einem Interview : »Ich hasse und verachte Comedians zutiefst.« Alles, wo Comedy draufstehe, sei »Scheiße«, so Strunk damals. Und 2008 sagte er schon dem SPIEGEL: »Ich kann es mir aber auch bis heute nicht erklären, warum Tausende Menschen Mario Barth live sehen wollen. Ich schaue mir seine Sachen an und finde sie so normal scheiße wie die aller anderen Comedy-Nasen auch.« Und weiter: »Ich finde Comedy entsetzlich und eklig, um das klar zu sagen.«