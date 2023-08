Dabei ging es demnach darum, dass Meghans Rolle das Wort »poppycock« sagen sollte, das auf Deutsch so viel wie »Unsinn« oder »Quatsch« bedeutet. »Und die Royal Family wollte nicht, dass sie das Wort sagt. Sie wollten ihr das Wort ›poppycock‹ nicht in den Mund legen«, sagte Korsh. »Ich nehme an, sie wollten nicht, dass Leute sagen, dass sie cock sagt.«