An der Besetzung freilich liegt das nicht, die sechsteilige Serie von Regisseur Alexander Freydank, gerade beim Streamingdienst RTL + gestartet, ist prominent besetzt: Neben Woll und Pütter spielen Heiner Lauterbach , Heike Makatsch , Lisa Maria Potthoff, Antje Traue und Jeanette Hain. Auch das Spielmilieu im Herzogpark, einem real existierenden, teuren Münchner Villenviertel, und die sich in ihrer Begaffbarkeit scheinbar nie abnutzenden Exaltiert- und Verdorbenheiten der Schönen und verdammt Reichen sind attraktiv, der Frauenbande-spinnt-Kabale-Plot ist zumindest solide.

Keckheit bei einer simplen Kaffeebestellung

Immobilienmogul Nikolaus van der Bruck (Lauterbach) plant dort den »Herzogtower« und will alle bürokratischen und biologischen Hindernisse (wie seltene Vögel, die ausgerechnet dort brüten) auf kleinem Dienstweg mit den kompromittierenden Verfehlungen wegerpressen, die er gegen zwei einflussreiche Frauen in der Hand hat: Eine arbeitete vor ihrer Einheirat ins Reichenreich als Prostituierte – und das auch noch in Frankfurt.

Die andere, die eben noch verkündet hatte, »nach Weinstein 2017« empfehle es sich nicht mehr, Arbeit und Privatleben zu vermischen, könnte über ein heimlich aufgenommenes Video stolpern, das sie beim Sex mit einem firmenhierarchisch Untergebenen zeigt. Aber diese Frauen sind nicht nur erpressbar, sondern auch wehrhaft – und so selbstbestimmt, dass sie ihre Keckheit selbst bei einer simplen Kaffeebestellung nicht unterdrücken können: »I hätt gern zwei Cortado to go und an Quickie im Lagerraum.« So werkeln sie am Niedergang ihres Feindes und schieben dabei leider reichlich plump vor allem Klischees durch die Kulissen.