Fantasyserie "His Dark Materials" Kreatives Wiederkäuen

Kann ein Roman ein ewiger Geheimtipp und ein globaler Bestseller zugleich sein? Vor fast 25 Jahren veröffentlichte der britische Schriftsteller Philip Pullman den ersten Band seiner Trilogie "His Dark Materials" um Lyra, ein Mädchen, das in einer Fantasyvariante von Oxford aufwächst; die Stadt ist vage an das ausgehende 19. Jahrhundert angelehnt. Als Lyras bester Freund von Schergen des Staates entführt wird, macht sie sich auf die Suche und begehrt so, zunächst ahnungslos, gegen ein autoritäres Machtsystem auf, das Politik und Kirche errichtet haben. Bald stellt sich heraus, dass sie auserwählt wurde, eine größere Aufgabe zu bewältigen.

Pullmans Universum lässt sich mit dem der " Harry Potter"-Bücher vergleichen. Seine Figuren sind keine Stereotypen, seine Geschichten voll großer Ideen. So begleiten in Lyras Welt zum Beispiel sogenannte Dæmonen die Menschen, sprechende Tiere, die die Seele des Einzelnen verkörpern - manch einer ist ein Löwe, manch anderer ein Käfer. Und ja, auch Hexen tauchen auf.

Aber obwohl die Trilogie mittlerweile eine Millionenauflage erreicht hat, ist sie meist nicht die erste Wahl, sondern eher das Geschenk für leseverrückte Jugendliche, auf das man nicht selbst kommt, sondern das die Buchhändlerin empfiehlt. Vielleicht liegt das daran, dass der Grundkonflikt der Bücher so erwachsen daherkommt. Im Kern beschreibt Pullman den Kampf zwischen einem humanistischen Menschenbild - verkörpert von Lyra - und einem Glaubensstaat, der seine Macht auf Tabus und Verbote stützt. Konservative katholische Verbände warnen deshalb immer wieder vor den Büchern.

Pullman arbeitete vor seiner Schriftstellerkarriere als Dozent in Oxford, also dort, wo auch "Herr der Ringe" oder einige der "Narnia"-Bücher entstanden, sein aufklärerischer Ansatz unterscheidet sich aber eklatant von den Fantasyklassikern. Er habe nichts gegen Religion, sagte Pullman in einem SPIEGEL-Interview. Doch "immer wenn in Gottes Namen Politik gemacht wird, geht das schief: Wenn Kirchen Armeen aussenden und den Gläubigen exakte Vorschriften für ihr Leben diktieren, ist das falsch".

2007 gab es schon einmal eine Verfilmung des ersten Bandes. Doch "Der goldene Kompass" floppte, obwohl Nicole Kidman und Daniel Craig in Hauptrollen zu sehen sind: Zu viel Plot wurde in zu wenig Zeit gepresst. Jetzt gibt es einen neuen Versuch, den Stoff aus dem Underdogstatus zu befreien. Die Co-Produktion des amerikanischen Pay-TV-Senders HBO und der BBC nimmt sich dafür zunächst acht Folgen Zeit, und die Dreharbeiten für die zweite Staffel laufen bereits.

Tatsächlich entfaltet sich die Geschichte mit mehr Muße als im Film. Das Selbstbewusstsein der Heldin Lyra, verkörpert von der britischspanischen Schauspielerin Dafne Keen, wird wirklich herausgearbeitet und nicht nur hingeworfen. Ruth Wilson spielt ihre Mutter und Gegenspielerin. Auch ästhetisch macht "His Dark Materials" viel her: Lyra reist im Laufe der Folgen in andere Welten - auch in unser reales Heute, Smartphones und rote Doppeldeckerbusse inklusive.

Tiere auf Symbolkraft reduziert

Misst man die Serie jedoch als eigenständiges Werk, erschöpft sie sich in der Verwaltung eines kreativen Erbes. Drehbuchautor Jack Thorne hatte im Vorhinein angekündigt, er wolle möglichst nah an den Romanen bleiben, das rächt sich jetzt. Nur an wenigen Stellen haben die Macher das Vorbild zaghaft umgestaltet, etwa einen zeitgemäßen Widerspruch herausgekehrt: Zu Lyras Verbündeten zählen die Gypter, ein Volk, das in Clans organisiert auf Hausbooten lebt. "Manche sehen uns als Außenseiter", sagt einer - und das war's erst mal. So wichtig, dass er wirklich erzählt statt nur benannt würde, wird der Minderheitenkonflikt dann doch nicht genommen.

Auch Pullmans großartiger Dæmonen-Einfall (Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn die eigene Seele permanent für die anderen sichtbar ist?) hätte sich viel tiefer erzählen lassen. In der Serie werden die Tiere auf eine sehr eindeutige Signalwirkung reduziert: Bei Spionen lugt eine Schlange aus dem Kragen, Abenteurer hingegen werden von einer eleganten Schneeleopardin begleitet.

"Du folgst den Regeln nicht", sagt Lyras Dæmon in der ersten Folge zu ihr. Sie antwortet: "Das bedeutet nicht, dass ich sie nicht kenne." Vielleicht hätte der Produktion ein ähnliches Selbstbewusstsein gutgetan. So aber reiht sich die Serie ziemlich nahtlos in das kreative Wiederkäuen ein, das derzeit viele Studios betreiben: Disney produziert ein Trickfilmklassiker-Remake nach dem anderen, Amazon arbeitet an einer Serienadaption von "Herr der Ringe" - und HBO und BBC liefern mit "His Dark Materials" die Bilder nach, die sich Fans der Romane schon vorgestellt hatten.

Nichts falsch gemacht. Es ist schade, dass dies das größte Kompliment ist, das sich der Serie machen lässt.

"His Dark Materials" läuft ab 25. November auf Sky.