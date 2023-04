Beide Fälle seien der Justiz übergeben worden. Bei einer Verurteilung drohen den beiden Frauen Geld- oder Haftstrafen.

Fotos von der 53-jährigen Schauspielerin Bahram, die sie ohne Kopftuch bei einer Filmvorführung in einen Kino zeigen, hatten sich in der vergangenen Woche schnell im Internet verbreitet. Ihre Kollegin Riahi hatte sich ihrerseits an öffentlichen Plätzen in Teheran ohne Kopftuch fotografieren lassen und die Bilder dann online verbreitet. Die 61-Jährige war bereits im November festgenommen und später auf Kaution freigelassen worden, nachdem sie ähnliche Fotos veröffentlicht hatte. Sie wollte so ihre Solidarität mit den landesweiten Protesten ausdrücken.