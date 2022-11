Pointe geklaut James Corden kopierte Witz von Ricky Gervais – jetzt entschuldigt er sich

In seinem Witz machte sich Corden über Elon Musks Übernahme von Twitter lustig: »Wenn Elon Musk über Twitter spricht, sagt er gerne: ›Nun, das ist der Marktplatz«, so Corden. »Aber das ist es nicht. Denn wenn jemand ein Plakat am Marktplatz aufhängt, auf dem steht ›Biete Gitarrenunterricht‹, werden die Leute in der Stadt nicht sagen: ›Ich will nicht Gitarre spielen! Ich will Klavier spielen, du Stück Scheiße!‹«