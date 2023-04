»Alle anderen Länder Europas standesgemäß demütigen, allen voran Deutschland«

»Wir sind so froh, nach all den Jahren Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat«, ließ sich Böhmermann von seinem Büro zu der Aktion zitieren. Olli Schulz sagte demnach: »Endlich wächst zusammen, was zusammen gehört.«

Seit Monaten sprechen Böhmermann und Schulz laut FM4 in ihrem Podcast darüber, des ESC einmal live kommentieren zu wollen. Die beiden hatten bereits kurz nach der Ankündigung von Urbans Abschied getwittert: »Ihr wisst, wo ihr uns findet!«.