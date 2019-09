Gescheiterte Kampagne um den SPD-Parteivorsitz Böhmermann erklärt seine Niederlage

"Schafft es ein Nicht-SPD-Mitglied ohne Programm, ohne Mitkandidatin, ohne Netzwerk innerhalb von 72 Stunden, die Kriterien für eine Kandidatur um den SPD-Parteivorsitz zu erfüllen oder nicht?", fragt Jan Böhmermann eingangs seiner Stellungnahme rhetorisch. Die Antwort lautet: nein. Oder, in den Worten des TV-Satirikers in Anspielung an Politikerstatements nach verlorenen Wahlen: "Am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht."

Dabei war schon recht früh klar, dass Böhmermann nicht der neue Beppe Grillo oder Wolodymyr Selensky werden würde. Im Gegensatz zu seinen Komikerkollegen aus Italien und der Ukraine war Böhmermann zu Beginn seiner Kampagne nicht einmal Mitglied der Partei, um deren Vorsitz er sich bewerben wollte. Böhmermann dazu in seinem aktuellen Video: "Die SPD und ich sind uns nicht einmal sicher, ob ich in den letzten drei Tagen wenigstens Parteimitglied geworden bin."

Wie geht es jetzt weiter? Stellungnahme von Dr. Jan Böhmermann (SPD?) zur Kandidatur um den SPD Vorsitz https://t.co/JMj5rEmnDr #neustart19 @neustart19 — Jan Böhmermann (@janboehm) September 2, 2019

Hintergrund ist, dass Böhmermann zwar vom Ortsverein Köthen in Sachsen-Anhalt bei einer Abstimmung mit 7:1 Stimmen aufgenommen wurde. Der Sprecher des zuständigen Landesverbandes sagte dazu aber, weil Böhmermann nicht in Köthen wohne, könne der Ortsverein nicht allein über seinen Mitgliedsantrag entscheiden.

Böhmermann kündigt nun an, seinen Mitgliedsantrag nicht zurückzuziehen und weiterhin reguläres Mitglied im SPD-Ortsverein Köthen werden zu wollen. Außerdem wollten er und sein Team die juristische Anfechtbarkeit seiner Nichtzulassung zum Kampf um den SPD-Parteivorsitz prüfen. Böhmermann in Anspielung auf seine gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen seines Schmähgedichts mit Recep Tayyip Erdogan: "Wer mich kennt, der weiß: Wo ein Wille ist, ist auch ein Rechtsanwalt."

Auch im Rennen um den Parteivorsitz will Böhmermann sich nicht geschlagen geben. Sollte die SPD 2020 erneut ein neues Führungs-Duo suchen, stehe er wieder bereit. In seinem Video vergleicht er die SPD mit dem brennenden Amazonas-Gebiet. Die SPD dürfe Hilfe von Außen nicht länger verweigern: "Wir müssen die rote Lunge Deutschlands retten!" Details über seine gescheiterte Kampagne wolle er in der nächsten Ausgabe von "Neo Magazin Royale" nennen.