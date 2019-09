Böhmermann und die SPD Märtyrer der Demokratie. Oder auch nicht

Warum so wortkarg, Jan Böhmermann? Dafür, dass uns der Moderator am Donnerstag alle Details zu seinem vermeintlichen Coup verraten wollte, geizte er ganz schön mit Informationen. Keine zehn Minuten dauerte der Teil seines "Neo Magazin Royale", in dem er über seinen gescheiterten Plan Auskunft gab, sich um einen Kandidatenplatz für die Wahl zum SPD-Vorsitz zu bewerben.

Böhmermann sagte in diesen knapp zehn Minuten eigentlich kaum Relevantes. Er zitierte verdrießlich aus negativen Zeitungskommentaren zu der Aktion. Er kritisierte den Bezirksbürgermeister von Köln-Ehrenfeld, der formal für die Anerkennung seines SPD-Mitgliedantrags zuständig wäre. Er machte einen Witz über Karl Lauterbach, der vorher in einer Videoaufzeichnung einen Witz über Jan Böhmermann gemacht hatte.

Die Hintergründe zu seinem verunglückten Bewerbungsstunt für den höchsten Posten in der SPD-Hierarchie ließ er entgegen seinen Versprechungen vom Montag völlig offen. Wohl auch deshalb, weil es überhaupt gar keine Hintergründe gab.

Kritik zum Nulltarif

Das ganze Unterfangen - extra gebaute Website hin, Bewerbungsrede her - wirkte von Anfang an wie ein wackeliger Polit-Prank, den das Böhmermann-Team eilig in den letzten Tagen der Sommerpause erdacht haben musste. Wäre Böhmermann schon länger an dem Plan dran gewesen, hätte er ja schon früher einen Antrag auf SPD-Mitgliedschaft gestellt, wäre damit dem angeblichen Ziel der Kandidatur schon einen Schritt näher gewesen und hätte sich seine Kritik an der Parteibürokratie der Sozialdemokraten sparen können. Diese Kritik zum Nulltarif streute der nun frisch Gescheiterte auch jetzt wieder ein, als er in Bezug auf die Partei klagte: "Wenn sie sich oben öffnet, macht sie unten zu."

Dieses im Grinsemodus inszenierte Demokratiemärtyrertum nervt. Nicht nur weil es möglicherweise die Demokratiemüdigkeit in großen Teil der Bevölkerung verstärkt, wie es in vielen Kommentaren nach der ersten Sendung korrekt auf den Punkt gebracht worden war, sondern auch deshalb, weil es so plump aufgeführt wird. Spätestens bei dem "Glück auf!"-Marsch, mit dem Böhmermann in der aktuellen Sendung sich und uns betont lustlos für die angeblich aufrecht erhaltenen SPD-Eroberungspläne ein weiteres Mal in Fahrt zu bringen versuchte, wollte man aus der Endlos-Ironisierungsschleife aussteigen. Böhmermann kann es besser.

Einen wahren Satz sagte er allerdings in der aktuellen Sendung: "Ich freue mich, dass meine Kandidatur ernsthafter in den Medien behandelt wird als die von Olaf Scholz." Tatsächlich war es erstaunlich, wie deutsche Medien - darunter auch der SPIEGEL - noch in der Nacht zu letztem Freitag ohne Konjunktiv oder Anführungszeichen darüber berichteten, dass Böhmermann SPD-Chef werden will und wie die nicht sehr glaubhaft zur Aufführung gebrachten Bestrebungen für den Posten am nächsten Morgen über der gesamten Diskussion um die realen Vorsitzkandidaten lag.

Ukrainische Verhältnisse in Deutschland?

Seine Ankündigung hatte Böhmermann letzte Woche mit den Worten "kein Witz!" untermauert. Der Komiker sagt: Ich mein es ernst - und jeder glaubt dem Komiker, dass er es ernst meint. Das ist bedenklich. Es fühlte sich ein bisschen so an, als stünden Deutschland politische Verhältnisse bevor wie in Italien oder der Ukraine, wo es Witzbolde in höchste Partei- und Regierungspositionen bringen können.

In seiner aktuellen Sendung wiederholte Böhmermann nun seinen Nicht-Witz, SPD-Vorsitzender werden zu wollen. Seit letzten Sonntag habe sein Team mit seinen Juristen einen Plan erarbeitet - von dem man allerdings nicht zu viel verraten wolle.

Tatsächlich hatten Böhmermanns Anwälte in der gerichtlichen Auseinandersetzung wegen seines Schmähgedichts mit Recep Tayyip Erdogan Beharrungsvermögen bewiesen. Doch hinter diesen Bemühungen steckte der größere politische Auftrag, einem autokratischen Regierungschef zu beweisen, dass es in einem demokratischen Rechtssystem kein Platz für dessen Machtdemonstrationen gibt.

Mal angenommen, Böhmermanns Rechtsberater könnten nun wirklich der SPD-Organisation ein Schnippchen schlagen und den Antrag ihres Klienten auf Parteimitgliedschaft durchsetzen: Was wäre damit erreicht? Dass die am Boden liegende SPD einen Witzbold aufnehmen müsste, der sich ohne ernstzunehmendes Programm für den obersten Posten in der Partei beworben hat, um sie so, hahaha, völlig zu erledigen?

Es ist nicht anzunehmen, dass Jan Böhmermann aus diesem fadenscheinig gesponnenen Politplot als Demokratieerneuerer herausgeht.