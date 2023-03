Jan Böhmermann versus Dieter Nuhr Der öffentlich-rechtliche Comedy-Krieg

Wie das Vorbild näselte die Parodistin ironisch über den angeblichen Zwang zur politischen Korrektheit und fantasierte sich gar in eine »Wokestapo« hinein, die alle PC-Abweichler verfolge. Dann setzte sie zu einem sogenannten Judenwitz an – der dann aber abrupt ausgeblendet wurde. Eine ironische Imitation der Technik von Eckhart, die in ihren Auftritten oft den Tabubruch andeutet, damit er im Kopf des Publikums vollendet werden kann. Beim ZDF hörte man dann statt des Witzes, wie sich das ZDF-Studiopublikum (das offensichtlich dazu angeleitet worden war, das ARD-Publikum so zu imitieren, wie sich die ZDF-Kreativen das ARD-Publikum vorstellen) über diesen nicht ausgestrahlten Witz von Lachen ausschüttelte.