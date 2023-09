In seiner Stellungnahme auf Mastodon bezeichnet Böhmermann die scharfe Kritik in der Sendung am ehemaligen BSI-Chef als angemessen: »Es gab und gibt begründete Zweifel an Kompetenz und Urteilsvermögen von Herrn Schönbohm«, auch andere hätten diese Bedenken zuvor schon geäußert.

Es seien »KEINE ›falschen Vorwürfe‹ erhoben oder gar ›Unwahrheiten‹ oder ›Falschbehauptungen‹ verbreitet« worden, so jetzt Böhmermann. Die gesamte Sendung und die komplette Recherche inklusive aller Quellen stünden weiterhin online, sie seien »weder inhaltlich widerlegt worden noch juristisch angefochten noch presserechtlich zu beanstanden«.