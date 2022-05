Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Jan Böhmermann zitierte in seiner Sendung mehrere angebliche Textnachrichten Kliemanns. Diese geben nicht nur Hinweise darauf, dass Kliemann Bangladesch als Produktionsort favorisierte, da dort die »Kappa (Anm. d. Red.: Produktionskapazitäten) am Ende am schnellsten hochgefahren werden kann«. Auf Nachfragen des Magazins verdienten Angestellte in den Produktionshallen in Dhaka im Schnitt offenbar nur 120 Euro im Monat. Pro Maske beliefen sich die Produktionskosten demnach offenbar auf 45 Cent, verkauft wurden sie für mehr als das Doppelte. In einem Gespräch mit »Focus Online« hatte Kliemann 2020 geäußert, zu dem Preis decke sich der Umsatz »gerade so«: »Der finanzielle Anreiz spielt keine Rolle.«

Bild vergrößern Fynn Kliemann: »Das ist Europa, und in Europa gelten klare Regeln« Foto: Hauke-Christian Dittrich / picture alliance/dpa

Die in der Sendung gezeigten Nachrichten enthalten außerdem mutmaßliche Belege, dass der YouTuber die Herkunft der Masken möglicherweise bewusst verschleierte: »Bekommen wir die Kisten neutral ohne Bangladesch als Ursprung hin«, so eine der zitierten Nachrichten. Wenn auf den gelieferten Kisten das Produktionsland doch zu sehen war, so die Recherchen, wurden sie an Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland ausgeliefert.

Zum Verkauf standen die Masken sowohl auf der Verkaufsplattform About You als auch im eigenen Onlineshop. Das Unternehmen Global Tactics wirbt auf seiner Website mit »fairer und nachhaltiger Bekleidung«, die Produktionsstätten liegen angeblich in Serbien und Portugal. Insgesamt beauftragte Global Tactics laut Recherchen allein in Bangladesch 2,3 Millionen Masken.