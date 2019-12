"Rampensau"-Star Jasna Fritzi Bauer wird "Tatort"-Kommissarin

Momentan flucht, säuft und pöbelt sie sich bei der privaten Konkurrenz als Undercover-Ermittlerin durch einen Einsatz auf einem Gymnasium. "Rampensau" bei Vox ist eine wunderbare One-Woman-Show, in der Jasna Fritzi Bauer mit zum Teil schmerzhafter Selbstironie mit ihrem Ruf als brutalstes Babyface der deutschen Theaterszene spielt.

Nun wird die Schauspielerin "Tatort"-Kommissarin in Bremen. Sie soll dabei bewusst gegen ihr bei Auftritten an der Berliner Volksbühne oder am Wiener Burgtheater erworbenes Wüterich-Image eingesetzt werden, als Teil eines Teams von drei gleichberechtigten jungen Ermittlern: Neben Bauer werden künftig der dänische Schauspieler Dar Salim und die Schauspielerin Luise Wolfram die Untersuchungen auf dem Bremer TV-Revier vorantreiben.

Salim, geboren im Irak, ist einer der markantesten jungen Köpfe der europäischen Fernsehszene. Er wirkte zum Beispiel bei der dänischen High-End-Serie "Die Brücke" mit, aber auch in der deutschen Radikal-Comedy "Jerks". Schon 2014 hatte er einen Auftritt beim Bremer "Tatort" in der Episode "Brüder".

Salims Kollegin Wolfram ist bereits länger mit dem Weser-Revier verbandelt: Sie spielt dort seit 2016 die autistisch veranlagte BKA-Ermittlerin Linda Selb, die eine ziemlich interessante On/Off-Affäre mit dem Kollegen Stedefreund unterhielt. Wolfram wird weiter in der etablierten Selb-Rolle auftreten und sie noch weiter ausbauen.

Auch dank ihr wird das neue Bremer Team das jüngste im "Tatort"-Verbund sein. Bauer ist 30 Jahre alt, Wolfram 32, Salim 42. Bis die drei in Rente gehen müssten, haben sie theoretisch also viel Zeit. Das Vorgänger-Team von Sabine Postel als Kommissarin Lürsen und Oliver Mommsen als Kommissar Stedefreund war eines der stabilsten innerhalb der Krimi-Reihe. Postel war insgesamt in 39 Fällen zu sehen, Stedefreund in 35. Im April gaben die beiden ihre Abschiedsvorstellung.

Zum Auftakt eine Mockumentary

Routine und Experiment gingen beim "Tatort" aus Bremen immer Hand in Hand. Unter der verantwortlichen Redakteurin Annette Strelow wurden oft Folgen entwickelt, die ihrer Zeit weit voraus waren:

Zum Beispiel "Echolot" (2016), der einzige "Tatort", in dem für das Thema Künstliche Intelligenz eine halbwegs bündige Erzählform gefunden wurde.

Aber auch "Schehezarade" (2005), wo erstmals schlüssig im deutschen Fernsehen die neuen Verunsicherungen nach 9/11 thematisiert worden sind

oder "Der illegale Tod", wo man bereits 2011 auf frappierende Migrationsbewegungen aus der Perspektive einer Frontex-Mission aufmerksam machte.

"Schehezarade" und "Der illegale Tod" waren von Drehbuchautor Christian Jeltsch geschrieben worden; er war nun auch bei der Entwicklung der neuen Figuren involviert. Es wird weiterhin zwei Fälle pro Jahr aus Bremen geben, die Dreharbeiten zum ersten mit dem neuen Team beginnen im Herbst 2020.

Zuvor drehen Bauer, Salim und Wolfram aber noch eine Mockumentary über drei junge Schauspieler, die auf einmal "Tatort"-Kommissare werden. Der kleine Sechsteiler wird im neuen Streaming-Portal der ARD (formerly known as Mediathek) zu sehen sein, mit dem der Senderverbund in Zukunft ein digital organisiertes Publikum erreichen will. So gesehen ist das neue "Tatort"-Team zentral bei dem Versuch der ARD, jünger, beweglicher und zeitrelevanter zu werden.