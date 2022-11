Die Suche nach einem Zuhause

Jennifer Lawrence hat das Steuer herumgerissen, »Causeway« ist das Ergebnis. Tatsächlich muss man sich als Zuschauer anfangs daran gewöhnen, wieder die im Wortsinn ungeschminkte Schauspielerin zu sehen und nicht den glamourösen Star. Die leichte Irritation macht noch deutlicher, wie lohnend und ungewöhnlich der Weg ist, den die 32-Jährige eingeschlagen hat.

»Causeway« dreht sich um verletzte Seelen, um Leben, die durch Traumata aus dem Ruder laufen, und nicht zuletzt um die Suche nach einem Zuhause. Lindsay, die als Soldatin bei einer Explosion eine schwere Hirnverletzung erlitt, muss zu Beginn in einer Reha alles neu lernen: sprechen, laufen, essen, Zähne putzen. Mit Disziplin kämpft sie sich durch, bis sie nach Hause entlassen werden kann. Dort, in New Orleans, will sie aber nur eins: so schnell wie möglich wieder weg.