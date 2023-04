Der amerikanische Talkshow-Moderator Jerry Springer ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren, wie seine Sprecherin Linda Shafran der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte. Der lokale TV-Sender WLWT5 zitierte eine Stellungnahme der Familie. Demnach war der ehemalige Bürgermeister der Stadt Cincinnati am Donnerstag friedlich in seinem Haus in der Nähe der Metropole Chicago gestorben.