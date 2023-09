Die Vorwürfe der Mitarbeitenden zu Hause richten sich zwar auch gegen die Produzenten der Show sowie den Sender, die das toxische Arbeitsklima erst ermöglichen würden – ganz besonders im Fokus steht jedoch Jimmy Fallon selbst: Unter ihm zu arbeiten, bedeute die ständige Gefahr eines »schlechten Jimmy-Tages«. An solchen Tagen sei die Atmosphäre furchtbar. »Wenn Jimmy schlecht gelaunt ist, ist der Tag für alle verdammt. Die Leute machen im Büro keine Witze, stehen nicht herum, reden nicht miteinander.«

Mehrere Mitarbeiter erhoben zudem Vorwürfe des Alkoholmissbrauchs. So sei Fallon 2017 offenbar betrunken bei der Arbeit gewesen. Auch hätten Bedienstete bei verschiedenen Gelegenheiten 2019 und 2020 gedacht, sie hätten Alkohol in Fallons Atem gerochen. Acht ehemaligen Mitarbeitern zufolge scheine Fallons Verhalten davon abzuhängen, ob er von der vorherigen Nacht verkatert gewesen sei. In diesem Fall laute die Devise: »Augenkontakt vermeiden, keinen Fehler machen.« Ein Ex-Mitarbeiter bilanziert, es sei »sehr traurig, dass dieser wirklich talentierte Mann ein so schreckliches Umfeld für die Menschen dort geschaffen hat«.