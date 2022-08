Joachim Jauer, geboren am 26. Juli 1940 in Berlin, kam 1965 zum ZDF. Von 1978 bis 1982 leitete er das Büro des Senders in der DDR und lebte in dieser Zeit auch in Ost-Berlin. Anschließend übernahm er die Redaktion des Magazins »Kennzeichen D«, für das er zuvor schon als Reporter gearbeitet hatte.

Die Jahre, die zur Wende in der DDR hinführten, erlebte Jauer als Leiter des ZDF-Studios in Wien und Korrespondent für Osteuropa. Am 2. Mai 1989 berichtete er als einziger westdeutscher Fernsehkorrespondent über den Abbau der Grenzanlagen durch ungarische Grenztruppen. Jauer formulierte an diesem Tag: »Heute endet hier an dieser Stelle die vierzigjährige Teilung Europas in Ost und West. Dies wird unabsehbare Folgen haben – für Europa, für die Deutschen in der Bundesrepublik und insbesondere in der DDR.«