Wokalek verkörperte Hauptrollen in den Filmen »Die Päpstin« von Sönke Wortmann und in »Der Baader Meinhof Komplex« von Uli Edel, wo sie Gudrun Ensslin spielte. Sie spielte in Kino-Erfolgen wie Til Schweigers »Barfuss« oder Christian Schwochows »Deutschstunde«. Für ihre Darstellung in Marcus H. Rosenmüllers »Beckenrand Sheriff« wurde sie 2022 mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Verena Altenberger, 34, hat in diesem Herbst ihren letzten Dreh als Elisabeth »Bessie« Eyckhoff. Die Ausstrahlung ihres sechsten Falls mit dem Arbeitstitel »Paranoia« ist im ersten Halbjahr des Jahres 2023 geplant.