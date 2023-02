John Cleese pries in der Mitteilung die kreative Zusammenarbeit mit dem Team der Produktionsfirma, die vom Schauspieler (»All in the Family«, »Club der Teufelinnen«, »Wolf of Wall Street«) und Regisseur (»Stand By Me«, »Harry und Sally«) Rob Reiner geführt wird. Reiner arbeitet bei Castle Rock auch an einem Remake seines Mockumentary-Films »This Is Spinal Tap«. Über die Zusammenarbeit mit »Comedy-Legende« John Cleese wird Rob Reiner mit den Worten zitiert: »Schon der Gedanke daran bringt mich zum Lachen.«