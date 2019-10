"Friday"-Darsteller John Witherspoon ist tot

Stand-Up-Comedy und gehobener Klamauk waren sein Metier. Oft spielte er die Sidekicks der jeweils zur Drehzeit angesagten afroamerikanischen Komiker: Neben Martin Lawrence war er in "Houseparty" (1990) zu sehen, neben Eddie Murphy in "Boomerang" (1992) und neben Kevin Hart in "Soul PSlane" (2000).

Bekannt wurde John Witherspoon aber vor allem in der Rolle des Vaters von Ice Cube in der "Friday"-Reihe. Drei Teile davon wurden zwischen 1995 und 2002 gedreht. Weitere Filme: "Bulworth" (1998), "Little Nicky - Satan Junior" (2000) und "Little Man" (2006). Letzter stammt von den Gebrüdern Wayans, mit denen er schon früh für das Fernsehen zusammengearbeitet hatte.

Wie seine Familie mitteilte, ist John Witherspoon im Alter von 77 Jahren in Kalifornien gestorben.