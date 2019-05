"Joko & Klaas gegen ProSieben" Anarchie auf Sparflamme

Hoppla, ein neues, frisches Gesicht gab es dann doch. Es war der hochgehandelte und hochbegabte YouTube-Comedian Teddy Teclebrhan, dem die Aufgabe zukam, eine Prüfung anzukündigen. Sein Auftritt per Studio-Schalte war zugleich Werbung für seine neue Sendung, die im direkten Anschluss von "Joko & Klaas gegen ProSieben" lief. Mit forcierter Fröhlichkeit sagte er: "Hallo Joko und Klaas, ich gehöre jetzt auch zu ProSieben." Dann verstellte er die Stimme so, dass man glauben konnte, ihm sei das Gehirn entkernt worden, und fügte hinzu: "Ich bin jetzt auch gebrainwasht."

Das brachte am Dienstag recht amüsant die zuweilen zombieske Stimmung des 160-Minuten-Riemens auf den Punkt, bei dem sich allerhand Halbtote aus dem ProSieben-Parallelkosmos die Klinke in die Hand gaben.

Bei einer Raterunde zu "Germany's Next Topmodel" trat unter anderem Stefan Hayo als Gegner an, bekannt aus der gleichnamigen ProSieben-Show. Bei einem Spiel, für das man aus der Horizontalen auf eine von der Decke herabhängenden Dartscheibe treffen musste, war Martin Schindler dabei, bekannt aus der "ProSieben Darts WM". Und bei einer Übung mit dem Titel "Weitwurf-Bluff", wo irgendwelche Dinge in irgendwelche anderen Dinge geschmissen werden mussten, trat Joey Kelly an, mehrmaliger Sieger des ProSieben-Wettbewerbs "Schlag den Star". Auch kurz im Bild zu sehen: Lena Meyer-Landrut und Yvonne Catterfeld, bekannt aus verschiedenen Jahrgängen der, nun ja, ProSieben-Show "The Voice".

Schon früher ließ Gätjen bei ProSieben einseifen

Bei so viel Senderprominenz und -halbprominenz war man froh, dass mit Steven Gätjen ein Moderator beschäftigt worden war, der eigentlich beim ZDF arbeitet - bis man sich erinnerte, dass der Mann seine Karriere ja ebenfalls bei ProSieben begonnen hatte. In "Sommermädchen 2009" hatte er leicht bekleidete junge Frauen dazu animiert, sich vor der Kamera einzuölen, um auf diese Weise ein Shooting für ein Männermagazin zu gewinnen.

Willi Weber/ ProSieben V.l.: Winterscheidt, Gätjen und Heufer-Umlauf vor der Sendung

Bei seiner Heimkehr zu ProSieben am Dienstag fungierte Gätjen als Schiedsrichter. Am Anfang erklärte er noch mal das Konzept der Sendung: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten in verschiedenen, neu entwickelten Disziplinen gegen den Sender an. Gewinnen die Unterhaltungskünstler am Dienstag, dürfen sie am Mittwoch zur besten Sendezeit eine Viertelstunde tun und lassen, was sie wollen. ProSieben wird dafür angeblich ohne jedes Wenn und Aber den Programmplatz freiräumen. Gewinnt der Sender, müssen sich die beiden ProSieben-Tattoos stechen lassen. Eine unschöne Praxis aus der Zeit der Sklaverei.

Das waren auf den ersten Blick hohe Einsätze für beide Seiten; auf den zweiten dann aber doch nicht. Wie sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf dem "Topmodel"-"Voice"-"Darts-WM"-Crossover-Marketing ihres Senders unterwarfen, das hatte ja auch so schon etwas Sklavisches. Selbstironisch telefonierten sie zwischendurch immer wieder unterwürfig mit einer ominösen Instanz, die sie "Herr ProSieben" nannten.

Grenzjustiziable Situationen in Reihe

Gleichzeitig fragte man sich, was Winterscheidt und Heufer-Umlauf überhaupt noch Gewagtes anstellen können, was sie nicht schon bei ProSieben getan hätten. Der politisch engagierte Heufer-Umlauf durfte sogar mal in einem Politmagazin Werbung für den damaligen, definitiv alle jungen Stammseher vertreibenden SPD-Chef Martin Schulz machen; der pekuniär engagierte Winterscheidt prüfte in einer sehr langatmigen Investorenshow Geschäftsideen. Und gemeinsam haben die beiden mal den Fernsehkoch Tim Mälzer bei einer "Duell um die Welt"-Folge abgefackelt. Grenzjustiziable Situationen durchliefen sie in ihrer ProSieben-Karriere in Reihe.

Ab heute müssen Teile der Geschichte neu geschrieben werden. Joko ̶g̶̶e̶̶g̶̶e̶̶n̶ UND Klaas. Als Team. Gegen uns. Das wird episch. Und darum geht es ... #JKvsP7 pic.twitter.com/dq7Ag0CXPv — ProSieben (@ProSieben) 28. Mai 2019

In der Show am Dienstag gab es nun ein paar wunderbare Momente liebevoll virtuoser Sendezeitverschwendung, etwa als Heufer-Umlauf den unter schwerer Höhenangst leidenden Winterscheidt die Gittertreppen vom Funkturm hochtreiben oder ihn als lebenden Schwamm mit dem Bagger über einen verdreckten Parkplatz hin und her wischen musste.

Bei alledem, Entschuldigung, wurde man allerdings das Gefühl nicht los, dass der Sender den Verlauf der Show schon in Richtung Sieg für die beiden Moderatoren abgezirkelt hatte. Kaum anzunehmen etwa, dass man bei ProSieben nicht wusste, dass Heufer-Umlauf ein echter "Topmodel"-Junkie ist - und deshalb bei dem gegen Ende angesetzten Wissensduell zur Klum-Show den Rückstand gegen den Sender auf dramaturgisch hoch effiziente Weise aufholte.

Das dürfte ganz im Sinne der ProSieben-Verantwortlichen gewesen sein: Um nicht in der ewigen "Topmodel"-und-"Voice"-Wiederkehr den Relevanztod zu sterben, brauchen die Programmmacher den Sieg von Winterscheidt und Heufer-Umlauf dringender als diese selbst. Eine schnelle, entfesselte, unberechenbare Nummer wäre genau das, was den massiven Stillstand bei ProSieben auflösen könnte.

Dass die erste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" nur Unterhaltungsanarchie auf Sparflamme bot, muss nichts heißen. Die beiden können Mittwochabend ja noch ein paar Liter Brandbeschleuniger nachgießen.