Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Bandbreite der oft sehr radiotauglichen Songs war mit großem Pop- und Country-Schwerpunkt insgesamt deutlich weniger von regionalen Eigenheiten geprägt als beim ESC in Europa.

Das europäische Original startet am Dienstag mit dem ersten Halbfinale in Turin. Am Donnerstag folgt das zweite Halbfinale. Das Finale findet am Samstag, dem 14. Mai statt. Für Deutschland tritt der deutsch-amerikanische Rapper und Popsänger Malik Harris an.