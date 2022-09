Kai Gniffke, 1960 in Frankfurt am Main geboren, leitet seit 2019 die Zweiländeranstalt SWR. Vor seinem Wechsel nach Stuttgart war Gniffke viele Jahre lang in Hamburg als Erster Chefredakteur von ARD-Aktuell für »Tagesschau« und »Tagesthemen« verantwortlich.

Gniffke betonte, die ARD gehöre allen Menschen in Deutschland, denn sie werde von der ganzen Gesellschaft getragen. Das sei ein großes Privileg. »Wir werden noch deutlicher herausstellen, dass wir unabhängig und der journalistischen Qualität verpflichtet sind«, kündigte Gniffke an. Gemeinschaftliches Handeln in der ARD werde auch weiterhin entscheidend sein, um das bestmögliche Programm anzubieten. »Der Fokus muss dabei immer auf den Bedürfnissen des Publikums liegen«, so Gniffke.