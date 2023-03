Im vergangenen Oktober war bereits eine andere Verfilmung von Karl Lagerfelds Leben angekündigt worden: Jared Leto wird den Modemacher in einem Spielfilm darstellen, den enge Vertraute des späten Lagerfeld mitproduzieren. Karl Lagerfeld, in Hamburg gebürtig, starb am 19. Februar 2019 in Neuilly-sur-Seine bei Paris. Er wurde 85 Jahre alt.