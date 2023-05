In einer »Tatort«-Episode verliebte sich Gorniak in einen frauenverachtenden Aufreißer, der sie am Ende zu massakrieren versuchte. Im nächsten Fall wurde sie dann von einem Serienmörder überwältigt, der sie im Hobbykeller seines spießigen Eigenheims ausbluten lassen wollte. In einem weiteren Fall krümmte sie sich auf dem Boden, weil sie Opfer einer auf Basis von Nanotechnologie entwickelten Schmerzwaffe geworden war. Keine Foltertechnik schien der verantwortlichen Redaktion abwegig genug, um nicht an Kommissarin Gorniak ausprobiert werden zu können.