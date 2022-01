»Orange is the New Black«-Darstellerin US-Schauspielerin Kathryn Kates ist tot

Sie habe ihr Handwerk geliebt: »Seinfeld«, »Law & Order«, »Orange is the New Black« – Kathryn Kates wirkte in vielen Serienhits mit. Nun ist die US-Schauspielerin im Alter von 73 Jahren gestorben.