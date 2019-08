Bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub vergisst eine Familie eines ihrer Kinder zu Hause. In Abwesenheit der Eltern verteidigt der Junge das Haus gegen Einbrecher: Der Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus" erschien 1990. Nun - fast 30 Jahre später - soll es eine Neuauflage des Films geben.

Schauspieler Macaulay Culkin übernahm die Rolle der Hauptfigur Kevin McCallister. Er wurde durch die Familienkomödie bekannt, zwei Jahre später gab es mit "Kevin - Allein in New York" eine Fortsetzung.

Dass es nun eine Neuauflage geben wird, teilte Disney-Chef Bob Iger mit. Das Remake soll bei dem Streamingdienst Disney+ erscheinen, der am 12. November in den USA starten soll. Mit dem Angebot will Disney vor allem auf die Zugkraft der eigenen Inhalte setzen. Auch Disney-Blockbuster wie "Aladdin" oder das Remake von "Der König der Löwen" sollen in keinem anderen Flatrate-Angebot außer Disney+ verfügbar sein werden.

Disney hatte im November die Filmsparte von "21st Century Fox" gekauft". Laut Iger werde nicht nur die Fox-Produktion "Kevin - Allein zu Haus" für eine neue Generation "neu interpretiert". Zudem sollen der aus dem Jahr 2003 stammende Film "Im Dutzend billiger" und die Filmreihen "Nachts im Museum" (2006) und "Gregs Tagebuch" (2010) noch einmal neu gedreht werden.