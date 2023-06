Der in Beirut geborene Schauspieler und Regisseur, der mit seiner Familie in Berlin lebt, ist vor allem für seine Rolle des Ali »Toni« Hamady in der Dramaserie »4 Blocks« bekannt, für die er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Seine Serie »Asbest« brach zuletzt in der ARD-Mediathek Abrufrekorde.