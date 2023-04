Roberts war bereits in vier Staffeln der Serie zu sehen, Kardashian soll nun offenbar in der zwölften an ihrer Seite stehen. Roberts teilte besagten Teaser ebenfalls auf ihrer Instagramseite und schrieb dazu: »Diesen Sommer sind Kim und ich ›delicate‹.« Kardashian hingegen ließ das Video bis auf zwei Emojis unkommentiert.

Die Horrorserie ist bekannt für ihre ständig wechselnde Besetzung aus zumeist renommierten Schauspielerinnen und Schauspielern. In der fünften Staffel übernahm zudem Sängerin Lady Gaga eine der Hauptrollen.