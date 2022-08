Sein Durchbruch im Fernsehen war 1974 die Literaturverfilmung »Griseldis« an der Seite von Sabine Sinjen. Auftritte hatte er auch in den Krimireihen »Derrick«, »Tatort« und »SOKO 5113«, der Familienserie »Diese Drombuschs« und im Unterhaltungs-Klassiker »Das Traumschiff«. Tragende Rollen gab es für ihn etwa in der ZDF-Weihnachtsserie »Der schwarze Bumerang« und in dem ARD-Mehrteiler »Der Trotzkopf«.