TV-Gesellschaftsgroteske Beiläufigkeit des Sittenwidrigen

Der Mann, der zu viel Geld hat, heißt Asch. Sein Kumpan, der treu nach dem Mantra lebt, gegen das schlechte Gewissen sei schließlich das Kölsch erfunden worden, und alle moralischen Anflüge einfach wegprostet, heißt Stüssgen. Sprechende Namen, die einen kurz glauben lassen, die Geschichte des "Königs von Köln" sei nur ein Märchen, eine ausgedachte Schurkenschmunzelgeschichte. Bis dann immer mehr Personen auftreten, die einem schwerst bekannt vorkommen, in dieser knallbösen Geschichte über die typisch rheinische Auslegung des Prinzips Netzwerken.

Natürlich fängt alles im Kölner Karneval an. Baudezernent Lothar Stüssgen (herrlich rücksichtlos dialektdick von Joachim Król verkörpert) verhilft seinem redlichen Stellvertreter Andrea Di Carlo (Serkan Kaya) mit routinierter Mauschelei zu einem baurechtlich nicht 100 Prozent hasenreinen Anbau für sein Häuschen - und macht ihn mit Josef Asch (Rainer Bock) bekannt, dem ehemaligen Polier, der längst als Topschmierstratege die Strippen in der Domstadt zieht - alles nach dem Klüngelclaim "Hilfst du dem Polier, hilft der Polier auch dir".

Ein Baudezernat-Betriebsausflug ins Bordell zieht Stüssgen dank eines Herzinfarkts vorerst aus dem, nun ja, Verkehr, und Asch hievt Di Carlo an dessen Stelle, damit er ihm den Bau der neuen Stadtverwaltung zuschanzen kann. Nebenbei will er sich im Dienste des Bankhauses Hoppenheim noch die Immobilien der Kaufhausketten-Erbin Valerie Dickeschanz (gruselig entrückt in ihrer Puppenparallelwelt: Judith Engel) einverleiben und heuert dafür den moralelastischen Manager Tom Middeldorf an (mit dem präzise dosierten, richtigen Maß an Öligkeit: Jörg Hartmann).

Potenzieller Klassiker der deutschen Gesellschaftsgroteske

"Inspiriert von tatsächlichen Ereignissen" sei diese Satire, schreiben Drehbuchautor Ralf Husmann und Regisseur Richard Huber in ihren Vorspann, und natürlich haben sie hier die Arcandor-Insolvenz und die Karstadt-Quelle-Pleite von 2009 zur unübersehbaren Kenntlichkeit verzerrt, die Namen der echten Akteure - Esch, Schickedanz, Middelhoff, Oppenheim - freundlicherweise nur nachlässig veraliast.

Herausgekommen ist eine sehr gelungene Erzählung aus den Sumpfgebieten der absichtsvollen Gefälligkeiten und des schäbigen Raffwesens, die ihre Figuren mit präzisen Szenen und fein geschnitzten, zitierfähigen Dialogen ausleuchtet: Dieser kleine Handquetscher, mit dem Ex-Polierer Asch, nachdem er bis zum Ellenbogen in der Fäkalbrühe eines verstopften Klos herumgerührt hatte, zum Schluss noch die verstopfungsverursachende Damenbinde ausdrückt; die tastende Abscheu, mit der Millardärin Dickeschanz die in ihren Augen allzu günstigen Handschuhe im Sortiment ihres Kaufhauses befühlt; das Ekelgesicht des Jungen von Hoppenheim, als ihm beim polizeilichen Verhör überraschenderweise kein Evian, sondern nur Leitungswasser gereicht wird; das wohlige Brummen von Asch im Fernsehsessel, wenn in den Nachrichten gerade verkündet wird, der Bau der neuen Verwaltung werde wohl teurer als bisher geplant ausfallen - solche kleinen, extrem gut gearbeiteten Momente machen den "König von Köln" zu einem potenziellen Klassiker der satirischen deutschen Gesellschaftsgroteske. Asch sei wie Jesus, sagt der Hoppenheim-Sohn einmal: "Hier und da ein kleines Wunder, und dann musst du für den Rest deines Lebens dran glauben."

Schön sind auch die moralischen Schattierungen der Figuren, die nicht gleichmäßig engagiert in ihren sumpfigen Machenschaften wirken - manche klöppeln aktiv mit, andere lassen nur geschehen, einzelne schrecken zwischendurch zumindest noch kurz hoch. Hier gibt es keinen moralisch überlegenen Helden, selbst die natürlich ortsfremde und darum noch klüngelunverklebte ermittelnde Beamtin geht schlicht und nonchalant ihrem Tagewerk nach. Nicht einmal einen echten Schurken gibt es, Asch hat nichts Genial-Diabolisches, er wirkt zuweilen eher routiniert-gelangweilt in seinen Manipulationen und Schiebereien.

Es ist gerade diese Beiläufigkeit des systematisch Sittenwidrigen, die einen in diese Geschichte zieht, weil ihre Macher wissen, dass sie grotesk genug ist und kaum weitere Überdrehung braucht. Umso besser wirken die aufgetupften, gut platzierten grellen Momente - wie der walzerbesoffene Tanz der Giergreise aus der Privatbank Hoppenheim nach vermeintlich gelungenem Kaufhaus-Coup.

"Der König von Köln" läuft als Teil des Themenabends "Kölner Klüngel" am Mittwoch, 11.12., um 20.15 Uhr im Ersten. Danach folgt um 21.45 Uhr die Doku "Der Milliarden-Maurer vom Rhein", die die realen Hintergründe der Satire beleuchtet.