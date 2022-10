In einem Interview mit Times Radio sagte Baker, die Suspendierung von Guru-Murthy sei ein »Dienst an der Öffentlichkeit«. Der Moderator verstoße gegen seinen Verhaltenskodex. Laut Baker gab es in dem Interview Unstimmigkeiten, demnach fühlte er sich von Guru-Murthy falsch dargestellt.

»Ich habe lange Zeit live auf Sendung damit verbracht, ihn auf sein Verhalten als Journalist hinzuweisen«, so Baker. »Es ist sehr bedauerlich, dass er in der Sendung so geflucht hat. Wenn das gegen seinen Verhaltenskodex verstößt, hoffe ich, dass man ihn entlässt.« In einem späteren Tweet antwortete er, dass er die Entschuldigung Guru-Murthy annehme, er »schätze« die Geste.