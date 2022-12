Silvester-Special mit Anke Engelke und Matthias Brandt Im Abklingbecken des Katastrophenjahres

Dinner for one? Kummer für zwei! In »Kurzschluss« müssen Anke Engelke und Matthias Brandt dieses unwürdige 2022 heiter zu Ende bringen. Ein Himmelfahrtskommando – mit gutem Ausgang.