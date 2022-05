Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

»Nachbarn« wurde ab 1989 für einige Jahre auch in Deutschland ausgestrahlt. Erzählt wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne. Minogue hatte sich Anfang März traurig über das Aus der Serie geäußert, die ihr einst in den Achtzigerjahren – wie später auch anderen Stars – als Karriere-Sprungbrett gedient hatte.