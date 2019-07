Talkshow auf ZDFneo "Du bist gar nicht so billig, wie du aussiehst"

Die Begrüßung ist halb lapidar, halb kokett: "Ich bin das Sommerloch von ZDFneo", stellt sich Laura Karasek zu Beginn der ersten Folge von "Zart am Limit" vor, dem neuen Talkformat, das in den nächsten Wochen auf dem ZDFneo-Sendeplatz von Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" laufen wird.

Um "Klischees und Schubladendenken" sollte es bei der Premiere gehen, ein Thema, das alleine schon hochplausibel scheint, wenn man sich diverse Vorberichte zu "Zart am Limit" ansah, in denen die Anwältin und Autorin onkelig auf ihr Äußeres reduziert und mit geflissentlichen Verweisen auf ihren berühmten Vater zumindest unterschwellig als Beziehungsprofiteurin etikettiert wurde. Oder, wie Karasek es selbst knapp zusammenfasst: "Mir wird oft gesagt: Du bist gar nicht so billig, wie du aussiehst."

Auch ihre Gäste - Comedienne Tahnee Schaffarczyk, Schauspieler Dennis Moschitto und Rapper MC Bogy - scheinen gut gewählt, um mit ihnen in der Kulisse einer echten Bar über verfrostete Ideen von "Rabenmüttern, Hipstern, Ökofritteln" zu sprechen - und immerhin für ein paar Talkminuten gelingt das auch, bevor die Gespräche, fast wie im außertalkshowlichen Normalleben, dann aber doch einfach irgendwohin wegtrudeln.

Mit welchen Klischees sie zu kämpfen hatte, als sie sich als lesbisch outete, will Karasek von Tahnee Schaffarczyk wissen. Die erzählt, dass ihr Mutter ihr schon vor dem Coming out die Augenbrauen am liebsten ahnungsvoll in hetero-normativ schablonierte Normform gezupft hätte und unmittelbar danach eher weniger gut damit klarkam: "Bei uns läuft nix normal", habe sie geklagt, "ich fahr mich jetzt gegen Baum". Sie habe beim Wort "Lesbe" sofort rein äußerliche Klischeebilder im Kopf gehabt, die ihr nicht gefielen, so Schaffarczyk.

Nun wäre eine Talkshow über Klischees eine feine Gelegenheit, ebendiese zu sezieren und zerlegen, doch Karasek scheint das Überthema ihrer Sendung da bereits im Gesprächseifer abhanden gekommen zu sein. Stattdessen geht es rasch um den weiblichen Zwang zur Selbstoptimierung und kurz noch um Sylvie Meis, damit Schaffarczyk ihr wirklich sehr naturgetreues Meis-Kunstgluckse-Lachen vorführen kann, und dann ist schon der nächste dran.

Von der Schauspielerei als Lebenstraum

Auch Straßenrapper MC Bogy gäbe es dank Gesichtstattoo, Knastvergangenheit und für Genrefremde in ihrer Drastik ja oft schwer dekodierbaren Raptexten reichlich Anknüpfungspunkte an das Klischeethema, tatsächlich beschränken sich seine Aussagen leider auf eine gemischte Tüte vernuschelter Provo-Fingerübungen wie: "CBD rauchen ist wie seine Schwester lecken, schmeckt richtig, ist aber falsch", "Sido habe ich den Arschfick erklärt, aber nicht das rappen" und "Schwarzer Afghane ist was feines, aber #Lungentritt ist das Beste."

Mit Dennis Moschitto spricht Karasek dann über die Last des Prominentseins, Starallüren von Kollegen und die Schauspielerei als Lebenstraum - leider nichts Überraschendes, was man so nicht auch in einer beliebigen anderen Talkshow besprechen könnte. Kurz interessant wird "Zart am Limit" erst gegen Ende, wenn die drei Gäste tatsächlich kurz miteinander ins Gespräch kommen, aber dann ist die Sendung auch schon wieder vorbei.

Fad war all das nicht, aber auch noch keine wirklich neue Talkfarbe. Laura Karasek schwankte als Gesprächslenkerin gelegentlich noch zwischen poltrigem Dazwischenreden und interessierter Nachfrage, wirkte aber insgesamt angenehm unschwadronös - es könnte sich lohnen, nach ein paar Folgen noch einmal reinzuschauen, wenn sie das Limit der Sendung tatsächlich ausgetestet hat.