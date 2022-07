Und so liegt es nahe, dass das Kuschelformat auch von »Layla« die Finger lässt – und damit von der längst sehr hochtourig geführten Debatte über den einfallslosen Mitgrölsong von DJ Robin und Schürze. Im Liedtext reimen sie wenig kreativ Layla auf geiler, rühren noch ein Bordell mit in den Refrain. Fertig ist der Stimmungshit fürs Schützenfest – und für hitzige Sommerlochdebatten. So war zunächst in Würzburg und dann auch in Düsseldorf und Münster ein Festzeltverbot für den Song ausgesprochen worden, was wiederum für Protest und Kopfschütteln gesorgt hatte. Und ganz nebenbei dem Song zurück auf Platz eins der deutschen Singlecharts verholfen hat.