Verbessern konnte sich Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (»GZSZ«), die mit ihrem Partner Vadim Garbuzov diesmal 19 Punkte ertanzte. Besonders Llambi hatte sie in den vorherigen Wochen stets hart kritisiert. »Ich hab sogar festgestellt, dass ich mehr Punkte in Flensburg habe als von Herrn Llambi«, stellte die 34-Jährige vor ihrem Auftritt fest. Für ihren Wiener Walzer fand der strenge Juror dann sogar einige lobende Worte. Sie müsse aber noch an der Beständigkeit arbeiten.

Noch zehn Paare dabei

Zum Ende der Sendung stand noch der Wettkampf »Boys vs. Girls« auf dem Programm. Zum mittlerweile achten Mal traten die männlichen und weiblichen Promis mit Gruppenchoreografien gegeneinander an. Die Entscheidungsfindung nach dem Duell erhitzte die Jurygemüter: »Die Jungs waren eine Klasse besser«, befand Llambi. Woraufhin Mabuse empört erwiderte: »Never ever, ever!« Die Frauen hätten sauberer und feiner getanzt.