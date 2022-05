Der Zirkusartist René Casselly hat die RTL-Show »Let's Dance« gewonnen. Der 25-Jährige, der in der Sendung zusammen mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger spektakuläre Akrobatikeinlagen mit gefühlvollen Tänzen kombiniert hatte, sicherte sich in der Nacht zum Samstag den Sieg in der 15. Staffel des Wettbewerbs.