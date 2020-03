Zum Ende der "Lindenstraße" "Panik-Phasen hatte ich natürlich auch"

Am Sonntag läuft die 1758. Folge der "Lindenstraße" - die letzte. Cosima Viola spielte 19 Jahre lang in der Serie mit. Ein Gespräch über ihre Wut auf die ARD - und über die Kunst, am Set erwachsen zu werden.

Von Linus Volkmann