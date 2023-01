Die auf den Marshall-Inseln als Tochter zweier US-Navy-Angehöriger geborene Loring spielte nach der »Addams Family« noch in weiteren Serien (»The Pruitts of Southampton«, »As the World Turns«) und hatte Rollen in B-Filmen. In den USA sorgte sie 1987 für Aufsehen, als der Porno-Darsteller Jerry Butler ihr dritter Ehemann wurde. Lisa Loring hatte ihn kennengelernt, als sie bei einer Filmproduktion als Make-up-Assistentin gearbeitet hatte. Die Ehe hielt bis 1992; Loring heiratete 2003 noch ein viertes Mal.