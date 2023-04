In der Folge spielte sie ab den Sechzigerjahren auch in einer Reihe von Kino- und Fernsehfilmen und später auch in Fernsehserien. So sah man sie in fast 400 Folgen der WDR-Serie »Die Anrheiner«, in vielen von ihnen stand sie zusammen mit ihrem Ehemann und mit ihrer jüngeren Halbschwester, der 2013 verstorbenen Hildegard Krekel, vor der Kamera.

Neben der Schauspielerei war Krekel in Köln auch als Sängerin insbesondere von Karnevalsliedern bekannt. »Ne Besuch im Zoo« und »Mir schenke dä Ahl e paar Blömcher« waren ihre großen Hits. Sie produzierte außerdem eine Vielzahl von Hörspielen als Sprecherin.