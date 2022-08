Später gerät Sam zufällig auf den Planeten, auf dem Glück und Unglück produziert werden. Beide Seiten dieser Welt sind äußerst liebevoll imaginiert. Auf der Glückshälfte herrscht die Farbe Grün vor, hier werkeln Häschen, Glücksschweine und irische Kobolde mithilfe von vierblättrigen Kleeblättern und Glückspfennigen mit traumwandlerischer Sicherheit an der Glücksproduktion – zumindest solange ihnen nicht die Pechmarie Sam in die Quere kommt. Seine Leute ausgiebig recherchieren zu lassen, gilt als Markenzeichen von Lasseters Arbeit – hier wurden Glückssymbole aus aller Welt zusammengetragen und unter anderem festgestellt, dass schwarze Katzen zumindest in Schottland als Glücksbringer gelten.

Lustiger aber sind das Unglück und das Missgeschick; das wussten ja schon die Stummfilmmacher, die ihre tragischen Schwarzweißhelden auf Bananenschalen ausrutschen ließen. Auch in »Luck« bietet die dunkle Hälfte, in der das Pech produziert wird, mehr Slapstick, mehr Lacher. Allein die verschiedenen Forschungsabteilungen, in denen Unglücksfälle mit Hundekacke erdacht werden, sind eine herrliche Idee.

»Nun, ich liebe Umarmungen«

Dass sich aus vielen vergnüglichen Einzelheiten trotzdem kein wirklich rundum beglückender Film ergibt, hat zum einen damit zu tun, dass er eine seiner philosophierenden Lektionen selbst nicht beherzigt. Sie solle sich nicht so viel bemühen, rät der schwarze Kater Bob der unglücklichen Sam. Das Glück komme von selbst. So richtig mühelos wirkt das Debüt des neuen Studios aber nicht, man spürt die Anstrengung, die Dinge an allen Ecken und Enden richtig machen zu wollen.

Umso seltsamer, wie mit dem Elefanten im Raum umgegangen wird: Ausgerechnet das Umarmen, über das John Lasseter bei Disney stolperte, wird als Motiv eingebaut. Zu Anfang erklärt Sam einem anderen Waisenkind, wie sehr sie Umarmungen liebt. »Ich weiß«, antwortet dieses. Könnte man das noch als augenzwinkernde Anspielung ansehen, wird die Sache befremdlicher, wenn in der Mitte des Films Sam zu Kater Bob sagt: »Ich könnte dich umarmen« und dieser antwortet »Katzen sind keine großen Umarmer«, worauf Sam trotzig beharrt: »Nun, ich liebe Umarmungen«. Dafür ist es gegen Ende des Films Bob, der sich zu einer Umarmung überwindet.

Das Umarmen als Symbol für den Zusammenhalt: In jedem anderen Kontext wäre das eine vollkommen harmlose Sache. Mit John Lasseters Vorgeschichte und dem Wissen, wie eng er seine Produktionen in der Regel kontrolliert, bleibt hier ein unerwünschter Beigeschmack.

»Luck«, von Freitag, 5. August, an bei Apple TV+