Luke Mockridge Gaga-Auftritt wird wohl Teil seiner neuen Show

Das ZDF wusste Bescheid - zumindest in Teilen - und Sat.1 verkündet vieldeutige Statements: Nach dem irritierenden Auftritt von Luke Mockridge am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" wird immer wahrscheinlicher, dass es sich dabei um eine inszenierte Einlage für seine neue Show handelt. "Luke Mockridge ist ein wunderbarer Künstler, der sich zu all seinen Auftritten viele Gedanken macht und gut vorbereitet. Wir freuen uns auf seine neue Show 'LUKE! Die Greatnightshow'", teilte Sat.1 mit und ließ Spielraum für Interpretationen.

Wie die "Bild"-Zeitung meldet, werden Mockridge in der Show Aufgaben von Kindern gestellt, die er erfüllen muss. Die Aufgabe im "Fernsehgarten" sei es gewesen, Kinderwitze zu erzählen. Sat.1 bestätigte dies auf Anfrage des SPIEGEL nicht und verwies darauf, "rechtzeitig" mehr Informationen zu den Inhalten der Show bekannt zu geben.

Auch das ZDF reagierte mit einer schriftlichen Mitteilung: "Wir waren im Vorfeld darüber informiert, dass Luke Mockridge mit einem Social-Media-Team kommt." Das sei nicht unüblich. "Sein Auftritt im Fernsehgarten war aber so nicht abgestimmt und hat sowohl die Redaktion als auch Andrea Kiewel völlig überrascht", heißt es da weiter. "Bild" zitiert hingegen einen ungenannten ZDF-Produktionsleiter mit den Worten: "Sehr viele waren informiert. Außer Andrea Kiewel."

Moderatorin Kiewel hatte den Komiker am Sonntag noch voller Euphorie in ihrer Sendung angekündigt. Doch der sonst eher freundliche Komiker war nicht wiederzuerkennen. Erst machte Mockridge Witze auf Kosten von älteren Menschen, die noch dazu nicht zündeten, dann erzählte er einen uralten Oma-Fritzchen-Witz und telefonierte anschließend mit einer Banane als Telefonhörer. Als der 30-Jährige auch noch begann zu furzen und wie ein Affe über die Bühne zu hüpfen, wurde es Moderatorin Kiewel zu viel. Sie brach den Auftritt voller Empörung ab.

Daraufhin waren Spekulationen ins Kraut geschossen, ob es sich bei dem skurrilen Auftritt um eine eingelöste Wette handelt oder gar von den Extrem-Klamaukern Joko und Klaas inszeniert. Nun stellt sich heraus, es ist wohl Teil seiner Show, die am 13. September bei Sat.1 anläuft - und ein PR-Coup obendrein.