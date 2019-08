Maischberger-Talk Markus Söder und "die Bewahrung der Schöpfung"

Sandra Maischberger hat's eilig. Mit Blick auf die Uhr würgt sie ein Gespräch ab ("Ich habe so viele Fragen dazu!"), einem anderen gewährt sie Verlängerung: "Ich schaffe immer nie alle Themen, muss aber trotzdem fragen!"

Eigentlich bräuchte diese Sendung mehr Zeit, viel mehr Zeit, so zwei bis drei Stunden, vielleicht auch vier, dann wäre noch Platz für Lieder. Ursula von der Leyen soll ja eine passable Sängerin sein. Die Atemlosigkeit dieser Sendung jedenfalls ist ihr Problem und Alleinstellungsmerkmal zugleich, was wiederum ein Problem ist. Aber ein kurzweiliges.

Ein wenig fühlt man sich beim Zuschauen wie beim Überfliegen einer "Lesezirkel"-Illustrierten beim Friseur. Alles ditscht so über die Oberfläche hinweg. Trump will Grönland kaufen, Bayern wird grün, Maaßen macht Wahlkampf im Osten, AKK findet das nicht so gut, die SPD sucht neue Vorsitzende, Greta Thunberg segelt, kerosinfreier Veganismus ist das Gebot der Stunde, Bayern wird grün und immer grüner.

Es gibt Speed-Talking mit bewährten Meinungsmatadoren, diesmal "Focus"-Kolumnist Jan Fleischhauer von rechts und "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke von links; ergänzt um den Kabarettisten Florian Schroeder in humoristischer Scharnierfunktion. Eine Veganerin hält den Veganismus für geboten, ein Schweinezüchter sieht das nicht so eng. Mikrofone ragen ins Publikum auf der Suche nach Zusatzmeinungen. Kein Augenblick verweilt, und sei er auch noch so schön.

Markus Söder beispielsweise, der fühlt sich gerade sehr wohl. Der Ministerpräsident von Bayern Steht derzeit auf "Platz 4 auf der Beliebtheitsskala", wie Maischberger anmerkt, und bildet einen der wenigen Schwerpunkte der Sendung. "Überhaupt nicht" will er als Kanzlerkandidat der Union antreten, weder heute noch in Zukunft: "Bei mir isses klar".

Wohl fühlt sich auch Maischberger im Einzelgespräch, das ist ihr Terrain. Menschelt den Söder folkloristisch an, wenn der sich um eine Einschätzung der loose cannon Hans-Georg Maaßen drückt ("Mei geh', Herr Söder!") und gibt ihm zwei Sekunden, um einen Gedanken zu entwickeln, wenn er bittet: "Geben sie mir zwei Sekunden, um den Gedanken zu entwickeln, dann sehen sie, wie ich's meine". Er meint wirklich die AfD sei auf dem Weg, die neue NPD zu werden.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Markus Söder (Archivbild): "Grün oder nicht grün"

Interessant an Söder ist sein U-Turn vom rechten Rand zu umweltpolitischen Themen. Maischberger wittert Opportunismus. Aber Söder weiß, wer er ist: "Erst einmal bin ich der gewählte Ministerpräsident des Landes Bayern". Als solcher lägen ihm nicht nur die Biene, sondern der Artenschutz allgemein am Herzen. Mit "grün oder nicht grün" habe das gar nichts zu tun, "da geht's um die Bewahrung der Schöpfung".

Über die Tante hätte man gern mehr gewusst

Weil das hier "maischberger. die woche" ist, hat Söder auch kein Störfeuer von grüner Seite zu erwarten. Stattdessen wird er nach seinen irrsinnig komischen Karnevalsverkleidungen befragt, Homer Simpson, Shrek, Stoiber. Nein, er gehe weder als Putin noch als Trump, sondern als Ministerpräsident des Landes Bayern.

Alle Versuche, dem Mann über "weiche" Themen beizukommen, wehrt Söder routiniert ab und präsentiert sich als lernfähig-jovialer Landesvater, der als Sieger auch mal Gras über eine Sache wachsen lassen (Seehofer!) und eine optimistische Grundstimmung verbreiten kann: "Eine alte Tante von mir hat immer gesagt: Wer jammert, bekommt nie Besuch". Über die Tante hätte man gerne noch mehr erfahren, aber wie gesagt, keine Zeit!

Fleischhauer und Reschke zeigen dann doch, dass Meinungen auch auseinandergehen können. "Ja, was ist denn Maaßen?", will Maischberger wissen: "Ist der so rechts, dass der in der CDU keinen Platz hat?" Hat nicht der ehemalige Verfassungsschutzpräsident unter anderem die schweizerische "NZZ" als neues "Westfernsehen" und damit die deutsche Medienlandschaft grosso modo als gleichgeschaltet bezeichnet?

Spaß, Spässle - oder überhaupt nicht lustig?

Fleischhauer sieht da kein Problem, Maaßen mache halt auch mal einen "Spaß" beziehungsweise ein "Spässle". Reschke sieht das anders und verdirbt den Spaß: "Würde schon sagen, dass Rechtsradikalismus nicht im Parteibuch der CDU ist". Zack, weiter, wie steht es um den Brexit? Da macht auch Fleischhauer gerne ein Spässle: "Das britische Volk ist ja leidgeprüft, die haben die V2 überlebt". Und die SPD? "Stegner hat das Problem der Mundwinkel", hopp, hopp.

Bisweilen stellt Maischberger gar keine Fragen mehr, sie ruft nur noch auf: "Herr Schroeder! Greta Thunberg?", oder: "Frau Reschke! Olaf Scholz?"

Vielleicht ist beides wirklich nicht mehr voneinander zu unterscheiden - aber der politischen Meinungsbildung dient dieses Format nur über sehr kurze Strecken, dafür umso mehr der Unterhaltung. Und kann gar nicht genug Zeit haben.