"maischberger. die woche" So muss man das machen

Ja, so kann man das machen. So muss man es sogar machen, wenn nach einer gefühlten Ewigkeit schon wieder der Brexit das Thema ist. Dann muss man den Politikwissenschaftler Anthony Glees einladen. So heiter und kenntnisreich erläutert der 71-Jährige den aktuellen Stand der Katastrophe in seiner Heimat, dass man sich beinahe wünscht, es würde einfach noch ein paar Ewigkeiten so weitergehen. Und sei's nur, um Glees noch eine Weile zuhören zu dürfen. Es hätte Schwarzbrot sein können - und war die Glosse der Sendung.

Wäre "maischberger. die woche" eine Illustrierte, dann war die Rubrik "Vermischtes" diesmal mit Nikolaus Blome ("Bild"-Politikchef, noch), Ferdos Forudastan (Leiterin der Innenpolitik bei der "Süddeutschen Zeitung") und Micky Beisenherz (Moderator, Gagschreiber und Kolumnist) besonders hochkarätig besetzt. Trotzdem hätte man es gerne überblättert. Warum?

Erstens, weil "Speed Dating" mit aktuellen Themen dieser Woche unablässig Annegret Kramp-Karrenbauer aufpoppte, nervig wie Werbung im Internet. Ihr Vorschlag für Syrien, ihr mangelndes Fingerspitzengefühl, ihr fehlendes Format. Beim "Halbzeit-Check" der Großen Koalition war es immerhin Jens Spahn, der für seine Umtriebigkeit mit Lorbeeren geschmückt wurde. "Alleine", so Beisenherz, dass wir "wissen, wer Gesundheitsminister ist, stellt ihm schon ein gutes Zeugnis aus".

"Wozu ist die #Kanzlerin eigentlich noch da?"

Während die #GroKo noch an ihrer #Halbzeitbilanz tüftelt, liegt das Urteil unserer Kommentatoren über das Bundeskabinett längst vor. Fangen wir an bei Angela #Merkel...

Mehr ab 22:45 bei "#maischberger. die woche" @DasErste pic.twitter.com/PBgtpsEMY5 — Maischberger (@maischberger) October 23, 2019

Zweitens, weil Bernd Lucke sozusagen am Aufmacher der Illustrierten beteiligt war. Der (erst kaltgestellte, seit vier Jahren ausgetretene) Gründer der AfD würde dieser Tage gerne als Wirtschaftsprofessor an die Universität in Hamburg zurückkehren - und ist daran nun schon zweimal unter tumultuösen Umständen von linken Aktivisten gehindert worden. Motto: "Keine Lehre am rechten Rand" beziehungsweise "Kein Recht auf Nazipropaganda!"

In der "Welt" publizierte Lucke daraufhin seine Meinung, dass mit Ächtung rechnen müsse, wer seine Meinung äußere, der "Meinungskorridor" der Gesellschaft sich also bedenklich verengt habe und so etwas wie eine moralisierende "Meinungsherrschaft" existiere. Mit dieser Meinung sitzt nun also Lucke bei Maischberger.

Der ehemalige #AfD-Chef @BerndLucke wurde bei seinen Vorlesungen an der Uni Hamburg zuletzt immer wieder von Demonstranten gestört. Er sieht die #Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet. Warum "Monitor"-Moderator @GeorgRestle das für aberwitzig hält.@DasErste #maischberger pic.twitter.com/l3WWmflyrf — Maischberger (@maischberger) October 23, 2019

Aber er sitzt da nicht alleine, sondern hat mit dem Journalisten Georg Restle ("Monitor") ein streitbares Gegengewicht. Restle betont zunächst "die Wissenschaftsfreiheit und die Freiheit der Lehre", auch jene von Lucke - und hört sich dann an, was der so sagt.

Lucke will die AfD, "die ich auch nicht mehr wähle", nicht "mit einer migrations- oder islamfeindlichen Intention gegründet haben". In ihrem "heutigen Zustand" sei das "ganz eindeutig nicht mehr" seine Partei. Der Zauberlehrling distanziert sich von den Geistern, die er rief.

Restle kontert, Lucke "redet sich seine Rolle klein". Er habe Flüchtlinge als "Bodensatz in dieser Gesellschaft" bezeichnet und damit zur Verrohung der Sprache beigetragen. "Das habe ich nicht gesagt", protestiert Lucke. Restle: "Das haben Sie gesagt!" Worauf Lucke präzisiert, er habe seinerzeit von Zuwanderern gesprochen, großer Unterschied. Restle: "Das ist genau der Punkt" auch in der unmenschlichen Sprache der AfD: "Sie provozieren mit Begriffen", etwa dem Begriff der "entarteten Demokratie".

Wieder korrigiert Lucke nuanciert, er habe von einer "Entartung des Parlamentarismus" gesprochen. Das wiederum ist genau sein Punkt. Es sei schlimm, dass in der Debatte "immer diese Übersteigerung des Vokabulars des Gegners" erfolge: "Ich habe keine unmenschliche, ich habe eine bildliche Sprache benutzt."

Zwar wird Beisenherz später begütigend auf unseren "Fehler" hinweisen, "dass wir zu sehr auf Twitter und Facebook achten". Eine Meldung wie "Große Empörung regte sich im Netz bei... Punkt, Punkt, Punkt" sei ein sicherer Indikator für banalen Bullshit, vergleichbares Gefauche erlebe er "im Analogen eigentlich nie".

Zwischen Lucke und Restle geht es dennoch in einen gesellschaftspolitischen Infight, bei dem auch die heftigeren Schläge erfreulicherweise über der Gürtellinie bleiben. Proteste an den Hochschulen, erinnert Restle, seien "nun wirklich keine neue Erscheinung".

Gleichwohl gibt es Studien von Allensbach und Shell, auf die Bernd Lucke sich mit seiner Klage über die Verhältnisse stützen kann. Demnach empfindet tatsächlich eine Mehrheit in diesem Land eine Unsicherheit, eine abweichende Meinung frei zu äußern - weil andernfalls soziale Sanktionen zu befürchten wären.

"Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir uns vielleicht einig sind"

"Sie stehen politisch", nimmt Lucke an, "eher so Mitte-Links, und Sie haben das wahrscheinlich noch nicht erlebt". Da lächelt Restle, der an Morddrohungen bereits gewohnt ist. Aber Lucke meint ganz ernst, dass die "Hetze" gegen rechte Positionen "schlimmer ist", etwa die "Hetze gegen den Kapitalismus, gegen Unternehmer" und so weiter. Wer weiß, vielleicht entlade sich das auch eines Tages in Gewalt?

Restle räumt ein, "der Befund" der entsprechenden Studien "mag ja stimmen". Er werde aber von interessierter Seite "instrumentalisiert". Da sagt Lucke einen Satz, wie man ihn in Talkshows selten hört: "Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir uns vielleicht einig sind." Was, will er wissen, seien denn die Ursachen für diesen Befund?

Die Unmittelbarkeit, Drastik und Masse, mit der in sozialen Medien von rechts wie links auf jede unliebsame Meinung reagiert wird, setzt den Einzelnen unter Stress. Da brauche man schon "ein dickes Fell", erklärt Restle - der allzu viel Eintracht nicht aufkommen lassen will: "So zu tun, als ob die Gefahr für die Meinungsfreiheit im Moment von links ausgeht", das sei eine "verquere" Ansicht.

Reist Lucke wieder nach Hamburg?

Allzu viele Menschen verstünden unter Meinungsfreiheit "allein die Freiheit ihrer eigenen Ideen". Es sei aber die AfD und im parlamentarischen Spektrum die AfD alleine, die unter anderem Journalisten damit drohe, das komplette Prinzip eines Tages auszuhebeln: "Wehe, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen!"

Am Ende antwortet Lucke auf die Frage von Maischberger, natürlich werde er "morgen wieder" von Köln nach Hamburg reisen, zu einem neuen Vorlesungsversuch, mit einem frühen Zug "auf Ihre Kosten", also auf Kosten des Öffentlich-Rechtlichen. Ein Detail, das, so Beisenherz, "der AfD-Wähler sicher geschockt zur Kenntnis nehmen wird".

Rechtspopulisten ein Forum geben? Ja, so kann man das machen.